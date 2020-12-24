محبط للغاية.. ريكاردو يعلق على رحيله من الإسماعيلي عقب 3 جولات بالدوري

وقال "ريكاردو"، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، "بالطبع ساعدت الإسماعيلي الموسم الماضي، وأنهينا في المركز الحادي عشر، ووجدت لاعبين مميزين، وقدموا أداءً رائعًا، وقت الإعداد للدوري كان ضيقًا خاصةً بانضمام العديد من اللاعبين الجديدين، فترة 15 يومًا غير كافية بالتأكيد، هذه ليست طريقة ممارسة كرة القدم ".

وأضاف "أداء الفريق كان يتطور من مباراة لأخرى هذا الموسم، وتأخر وصول اللاعبين إلينا جعل الإعداد يظهر بشكل أبطأ".





وعن شعوره بعد الإقالة أوضح "محبط بعض الشيء من قرار الرحيل عن الإسماعيلي، كنت أحتاج بعض الوقت، وأعتقد أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق".





وكشف ريكاردو "حاولت تطوير أداء الإسماعيلي خلال تواجدي، والفريق عانى من كثرة تغيير المدربين".





وأتم تصريحاته "توليت قيادة الإسماعيلي في 3 ولايات مختلفة وفي كل مرة لاعبين مختلفين، المدير الفني يحتاج إلى وقت لمعرفة قدرات لاعبيه".