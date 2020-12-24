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رياضة

شعرت بقربي من التجميد.. أحمد الشيخ يكشف كواليس فشل انتقاله لنادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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محمد رشاد
كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، المُنتقل حديثًا لـ بيراميدز، عن كواليس فشل انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال الأيام الماضية؛ بعد رحيله عن القلعة الحمراء، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات تلفزيونية على "إم بي سي مصر"، "عندما رفع الأهلي اسمي من القائمة أغلقت هاتفي، ولم أستوعب لأن الوقت كان ضيقًا، تحدث أخي مع وكلاء كثيرين بشأن عرض من الزمالك وأندية خارجية، تعجبت ولم أصدق أو أتخيل أنني سأنضم للزمالك".

وأضاف أحمد الشيخ، "أشرف قاسم اتصل بي، وطلب الجلوس معي ولم أرفض، كنت مشتتًا بطريقة غير طبيعة، وشعرت في لحظة إنني قريب من التجميد، لأن الوقت ضيق بسبب اقتراب إغلاق باب القيد، ووافقت على الانتقال للزمالك، وأبلغت قاسم بأن هناك مفاوضات مع بيراميدز، ووقعت عندما وافق الأهلي على انتقالي".

وتابع أحمد الشيخ، "كنت أرغب في الانضمام للزمالك، وشعرت من حديث أشرف قاسم أنني سأضيف للنادي، واتفقنا على كل شىء ولم أتحدث في الماديات، وذهبت للنادي وخضعت للكشف الطبي، وأنهيته وذهبت لمنزلي ثم علمت بقرار تراجع الزمالك، ولم أعلم أسباب ذلك".

واستطرد أحمد الشيخ، "الوكيل الذي جلب عرض الزمالك هو الذي أبلغني بفشل الانضمام، شعرت بالحزن وكانت تتبقى ساعات قليلة جدًا على غلق باب القيد".

وكشف أحمد الشيخ، عن أن "تصريحي ضد الزمالك الذي قيل إنه تم التراجع عن ضمي بسببه لم أقله من الأساس، لا توجد أزمة عندي إذا كان رفضي لسبب فني، ولكن بسبب تصريحات لم أقلها من الأساس فلن أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في من كتب ذلك التصريح".

وأتم أحمد الشيخ، متحدثًا عن انتمائه "أنا حاليًا لست زملكاويًا ولكني كنت أحب الزمالك، وأنا صغير السن كنت أهلاويًا، وذهبت للاختبارات في الأهلي ولكن لم أوفق".

واختتم أحمد الشيخ، "ثم ذهبت للاختبار بنادي الزمالك فتم قبولي، ولكن أنا من امتنعت عن مواصلة المشوار بسبب أزمة إقامتي في القاهرة لأنني من بني سويف، هذا بجانب أن هذه الفترة تزامن معها رحيل حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء وكنت أعشقهما، فبدأت في تشجيع الزمالك".

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