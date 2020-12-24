50 أسرة في عزبة عباس بالمنيا تستغيث من خطر الضغط العالي فوق منازلهم

ارتفعت صرخات وآلام 50 أسرة من أهالي عزبة عباس رحمي مركز مطاي محافظة المنيا، إثر مرور خطين كهرباء الضغط العالي الصاعق فوق منازلهم بعدد 50منزلا منذ زمن قديم التى تبث إشعاعات كهرومغناطيسية تمثل خطرًا كبيرًا يهدد أرواح الأهالي.





وقال المواطن محمود علي محمد، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعيش فى خطر ومصيبة حقيقية، وهى الحياة وسط انتشار خطوط الضغط العالى داخل غرف النوم وبين منازل القرية على أعمدة خشبية لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار فوق مستوى سطح الأرض، مما أصاب أهالي القرية بحالة من الخوف والفزع الشديد خشية ملامسة أسلاك وكابلات كهرباء الضغط المكشوفة للمنازل، مما ينذر بتهديد أرواح الآلاف من الأهالى، ورغم الموافقات من الجهات المعنية بمطاي وآخر الموافقات كانت في شهر مارس 2020 ، ولكن أصبحت العادة التى اتسم بها مسئولو المحافظة الصمت وعدم التحرك إلا بعد حدوث الكارثة المؤلمة التى من الممكن أن توجع قلوب أمهات نحو ما يزيد على 50 أسرة من أهالى القرية وسط صرخات البسطاء والعجزة والمرضى من سكان العزبة".





وأوضح: "على الرغم من ذلك تقاعست الجهات التنفيذية بالمحافظة عن التصدى للكارثة وضع أسس وحلول بديلة لاستبدال أماكنهم لتبعد عن منازل وبيوت أهالى العزبة، فتأخذ المشكلة كل يوم أبعادًا أشد خطورة".





وناشد المسئولين عبر "صدى البلد"، بضرورة التدخل لإنقاذ أهل العزبة من حدوث الكارثة المؤلمة التى من الممكن أن يروح ضحيتها ما يزيد على 50 أسرة.





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