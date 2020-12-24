3 أشياء في السيارة لا يمكن الاستغناء عنها

بمجرد الدخول إلى إحدى محلات إكسسوارات السيارات، يوجد العديد من القطع التي لا ننكر أهميتها، ولكن هناك قطعًا أساسية في السيارة لا يمكن الاستغناء عنها.





وفي السطور التالية نحدد أبرز إكسسوارات السيارات من حيث الأهمية ومنها:





1- وصلات البطارية، وتعد عنصرًا هامًّا جدًّا لضمان عمل السيارة، لأنه يساعد في تشغيل المحرك وعمل أجزائها، إضافةً إلى أهميتها في شحن الهاتف واستماع الموسيقي.





2- من أبرز الأشياء التي يجب الاحتفاظ بها في السيارة هي جهاز إعادة ملء الإطارات بالهواء، يجب امتلاكه لتجنب التوقف الحرج على الطريق، وعدم الاعتماد على الإطار الاحتياطي، حيث الاحتفاظ بالإطار الاحتياطي من دون استخدامه يعرضه للتلف.





3- تعد قيود عجلة قيادة السيارة واحدةً من الأدوات التي ستمنع حدوث سرقة السيارة، فعلى سبيل المثال إذا نجح السارق في فتح أبواب السيارة وتشغيلها، ستقوم القيود بشكل حركة السيارة وتعد هذه القيود آمنة جدًّا على عكس ما يعتقدون، حيث أكد نادي السيارات الألماني بتجربة على عدد كبير من الطرازات وصلت إلى 237 سيارة، وهي تهتمد على تكنولوجيا التحكم بدون مفاتيح، ولكن جاءت النتيجة أن 230 سيارة تم التمكن من فتحها بينما السبع طرازات الأخرى لم يتم فتحها بسبب قيود عجلة قيادة السيارة.