كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك

نشر أحمد عيد عبدالملك ، لاعب نادي الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد عيد عبدالملك، " الناس دي كانت ساكتة وعارفين كل ده علشان يفضلوا في مكانهم.. ودلوقتي بيتكلموا بردوا علشان يفضلوا في مكانهم.. هو فيه كدة!!!".

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علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بفتح باب القيد أمام الأندية مرة أخرى بداية من 1 يناير المقبل.





وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏ايوة هي دي القرارات.. فتح باب القيد من ١ يناير لحد ٣١ يعني نبقي لعبنا ٣ ماتشات في الدور الاول إ ضافة ٥ لاعيبة لكل قايمة علشان تبقي ٣٥ مع فتح باب الاعارات بأي عدد".





قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عُقد برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:





أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.





ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.





ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.





رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.





خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.





سادسا: أرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.





سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.





ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.



