لا أعرف سبب تأجيل لقاء القمة.. فاروق جعفر: فريق الكرة بالزمالك يحتاج 100 مليون جنيه

علق فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، على قرار اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الأسبوع الرابع من الدوري، كما كشف عن الاحتياجات المادية لفريق الكرة الأول بالزمالك خلال الفترة المقبلة.





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت مساء أمس، الأربعاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.





وقال "جعفر"، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك" ببرنامج "زملكاوي"، "فريق الكرة يحتاج تقريبًا إلى 100 مليون جنيه، ما بين متأخرات سابقة، ومقدم عقود للاعبين".





وأضاف رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، "لا أعرف سبب تأجيل مباراة الزمالك والأهلي، وكنت أتوقع أن يسير الجدول بشكل طبيعي".





وتابع "إذا كان القرار خاص بالدولة فـ "تعظيم سلام"، ولكن إذا كان هناك شيء آخر بعيد عن الأمن، فيجب أن نعرف سبب التأجيل".





واختتم "الأمور حاليًا مستقرة، ولا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة".