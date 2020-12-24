مسئولة كورونا في إدارة ترامب تعلن نيتها الاستقالة

أعلنت "ديبورا بيركس"، منسقة الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، مساء أمس الأول، الثلاثاء، أنها ستتنحى عن منصبها وتتقاعد، بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.





يأتي ذلك بعد الانتقادات الأخيرة التي طالتها على خلفية مشاركتها في تجمع عائلي في خضم الوباء.





وقالت بيركس لموقع "نيوزي"، "سأقدم المساعدة في أي دور يعتقد الناس أنه يمكنني المساعدة فيه، وبعد ذلك سأتنحى عن منصبي".





وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، استقالة بيركس.





وكتبت على تويتر مساء الثلاثاء: ”الرئيس دونالد ترامب يكن احترامًا كبيرًا للطبيبة بيركس ويُقدرها جدًا. نتمنى لها التوفيق“.





وتعرضت بيركس، وهي خبيرة مشهورة عالميًا في مجال مكافحة الإيدز، لانتقادات في الآونة الأخيرة لمشاركتها في تجمع عائلي أواخر نوفمبر في ولاية ديلاوير بعد عيد الشكر، علمًا بأنها كانت دعت وقتذاك الأمريكيين إلى ملازمة منازلهم لكبح الجائحة.



