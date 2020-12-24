بعد الأزمة الأخيرة.. فيسبوك تحذف علامة توثيق آبل

يبدو أن الفترة القادمة ستشهد صراعًا مطولًا بين فيسبوك وآبل، بعدما أزالت الأولى علامة التوثيق الخاصة بالحساب الرسمي الخاص بالأخيرة، عقب خطوة آبل التى تنوى تفعيلها لحماية خصوصية مستخدميها.





تعود التفاصيل لأيام قليلة ماضية عندما انتقدت فيسبوك قرار آبل بطرح ميزة جديدة لأجهزة آيفون آيباد تسهل إيقاف خاصية تتبع الهاتف من خلال التطبيقات المختلفة، ومن أشهرها فيسبوك، إنستجرام، واتسآب.





الأمر الذي يعني خسارة فادحة لشركة فيسبوك ، لأنها بفضل ميزة تتبع المحتوى على الهواتف تساهم فى تقديم محتوى إعلانى مناسب يدر عليها مالًا وفيرًا على مدار العام.





والسبب بكل بساطة فى جنى المعلنين أموالًا ضخمة جراء عرض المحتوى الإعلانى المناسب على المستخدمين، بعد دفع مبالغ ضخمة لإدارة فيسبوك للحصول على هذه البيانات، ولكن مع خطوة آبل الجديدة سيتم غلق هذا الباب مباشرة فى وجه المعلنين وفيسبوك، ما يعني خسارة مزدوجة.





فكان تصريح فيسبوك عن الأمر بأن آبل ستجد الإنترنت سيئا للغاية بهذه القرارات، بينما اكتفت آبل بأنها ستترك القرار للمستخدم ولكن بعد إخباره بحقيقة الأمر وكيفية استغلال بياناته.





لتبدأ "فيسبوك"، ضغطها على آبل بحذف علامة التوثيق من الحساب الرسمي لها منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم، ومن المنتظر أن ترد آبل مجددًا فى الساعات القليلة القادمة.



