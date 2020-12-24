مصر تسجل 911 إصابة جديدة بـ كورونا ومقتل العشرات غرب إثيوبيا في صراعات عرقية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات: نتطلع لقمة ناجحة بالرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي

بريطانيا تكتشف سلالة متحورة أخرى من كورونا

الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية تسجل رقمًا قياسيًا

بينهم والد جاريد كوشنر.. ترامب يعفو عن 26 شخصا

ترامب يعلن تعرض سفارة واشنطن ببغداد لهجمات ويحذر إيران









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107961 حالة.





على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "الراي" بمقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون اليوم الأربعاء في إقليم بنيشنغول-غومز في غرب إثيوبيا، في أحدث حلقة من العنف بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.





ونقلت "الأنباء" عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قوله إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تكون بداية لتعزيز الحوار الخليجي، مضيفًا أن "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".





وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن سفارة بلاده في بغداد تعرضت الأحد الماضي إلى هجمات بصواريخ عدة، مشيرا إلى أن مصدر هذه الصواريخ إيران، مضيفًا: "نسمع حاليا أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق"، موجها تحذيرا إلى إيران قائلا: "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قتل أمريكي سأحمّل إيران المسؤولية. فكروا مليا".





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن ترامب أصدر عفوًا وتخفيف أحكام بحق 29 شخصًا، من بينهم رئيس حملته الانتخابية السابق، بول مانافورت، وتشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر.









وقالت "القبس" إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.





وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.





ونقلت "الوطن" عن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قوله إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.





وذكر الوزير في إفادة صحفية: "رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة"، وأضاف أنهما من المخالطين لحالات جاءت من جمهورية جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



