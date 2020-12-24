حدث ليلا.. إصابات كورونا تقارب الـ 1000 إصابة يوميا.. وأمير مرتضى لمسئولي الزمالك: لو مش عارفين تجيبوا فلوس امشوا

منهم والد جاريد كوشنر.. ترامب يصدر عفوا رئاسيا جديدا عن 29 شخصا
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في أنباء منذ قليل، بأن البيت الأبيض أصدر قائمة جديدة تضم 26 شخصًا شملهم العفو الرئاسي للرئيس دونالد ترامب، و3 أشخاص خففت أحكامهم.
أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، أنه لم يُوفّق مع المارد الأحمر خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.
كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن تفاصيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًّا بفيروس كورونا المستجد.
نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أفادت وسائل إعلام سودانية مساء أمس، الأربعاء، بأن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم من دون نتائج ملموسة.
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل الذي أشار إليه رئيس المجلس؛ يتمثل في إيقاف بعض الأنشطة عن العمل كما حدث في الموجة الأولى، موضحًا "وجود إغلاق جزئي من عدمه يعد من اختصاص لجنة الأزمات".
أعلنت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إصابتها بفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 398 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى اليوم.
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر أصبح لديها خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى مؤكدًا أن مصر تشهد تزايدًا في أعداد إصابات فيروس كورونا.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه الوزراء يعقد اجتماعا غدا لمناقشة الوضع بشكل كامل فيما يخص أزمة جائحة كورونا، مضيفا أنه سيكون هناك قرارات لكي تكون قراراتنا استباقية.