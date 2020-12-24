حدث ليلا.. إصابات كورونا تقارب الـ 1000 إصابة يوميا.. وأمير مرتضى لمسئولي الزمالك: لو مش عارفين تجيبوا فلوس امشوا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإغلاق الكامل الذي أشار إليه رئيس المجلس؛ يتمثل في إيقاف بعض الأنشطة عن العمل كما حدث في الموجة الأولى، موضحًا "وجود إغلاق جزئي من عدمه يعد من اختصاص لجنة الأزمات".

أفادت وسائل إعلام سودانية مساء أمس، الأربعاء، بأن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم من دون نتائج ملموسة.

أفادت وسائل إعلام سودانية مساء أمس، الأربعاء، بأن الجيش السوداني تعرض لهجوم جديد من ميليشيات وقوات إثيوبية قرب الشريط الحدودي، في وقت أنهت لجنة ترسيم الحدود بين البلدين أعمالها في الخرطوم من دون نتائج ملموسة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 398 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى اليوم.