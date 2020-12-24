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رياضة

محمد فضل يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته.. وميدو يعلق: المقطم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، صورة له مع زوجته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب له أحمد حسام، ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، معلقا على الصورة "المقطم ؟". 


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات ومنها "أحلي مسا عليكم - المحترم - ربنا يحفظكم ".


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ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.


وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.


وتابع "الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".

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