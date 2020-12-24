ريكاردو: لم أرَ مجاملة للأهلي أو الزمالك من التحكيم.. وافتقدت الكثير داخل الإسماعيلي

قال البرازيلي "ريكاردو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، إن فريق الأهلي والزمالك لا تتم مجاملتهما من الجانب التحكيمي في مصر.





وأوضح "ريكاردو"، في حواره مع الإعلامى أحمد شوبير ببرنامج "ملعب أون تايم"، أنه لم يرَ أي مجاملة للأهلى أو الزمالك من التحكيم خلال فترات تدريبه للإسماعيلى، والتحكيم كان عادلًا ومستواه عالٍ جدا.





وتابع مدرب الإسماعيلي "رشحت لاعبين من أجل التعاقد معها واللجنة الفنية لم تنفذ رغبتي، وتوصلت مع رئيس النادى بخصوص اللاعبين لكني لم أنجح، وطلبت من إدارة الإسماعيلى عمل صالة جيم داخل النادى بدلا من تدريبنا في الخارج، والموجود في النادى به أجهزة قديمة جدا، ولا ترتقى لنادٍ كبير بحجم الدراويش، ولكن قالوا سنحدث الأجهزة ولكن لم يحدث".





وأضاف "الجهاز الطبي متميز ولكنه يفقد الأجهزة الحديثة، وطلبت معدا بدنيا أجنبيا يكون معنا ولكن لم يتوفر، والنادى يحتاج إلى مزيد من الاحترافية وفريق الشباب يضم عناصر ممتازة وصعدت 8 عناصر للفريق الأول، ولو الإدارة وفرت ما ينقص الإسماعيلى من أجهزة سيكون عنده فريق ينافس على البطولات في أقرب فرصة، والفريق يضم فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وبابل والثلاثة دوليين".





وتابع مدرب الإسماعيلى "كان عندى انطباعى جيد جدا من رئيس الإسماعيلى لأنه عنده طموح كبير يجعل من الدراويش فريق ينافس على البطولات، فقلت له أنت مستعد لذلك قالى أنا معاك، قابلته 3 أو 4 مرات فقط خلال 4 شهور وكان أحمد العجوز هو همزة الوصل بيننا وكان المفروض نتقابل أكثر من كدة، لكن المنافسة على اللقب لازم يكون عندك صبر وتبدأ تقرب من فرق المقدمة ومن ثم بعد ذلك التنافس معهم، فالبناء محتاج وقت وصبر".





وأضاف ريكاردو "عندى إحباط من طريقة خروجى من الإسماعيلى، ولا يوجد أي مشاكل مادية بعد الإقالة لأننا نسقنا كل شيء واتفقنا على طريقة الخروج دون مشاكل، وكنت محتاج 3 مباريات أخرى ليسود الانسجام بين اللاعبين وتقديم المستوى المأمول من جماهير الإسماعيلى، وكل تركيزنا في الفترة الماضية منصب على مواجهة الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، وأتمنى أن يصلوا لهذا المستوى في أقرب وقت".



