أخبار الرياضة.. رسالة مثيرة من أمير مرتضى لإدارة الزمالك.. أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. والغندور يوضح كواليس أزمة المستحقات بالزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك طلب من كريم البولق وكيله البحث له عن عروض خليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.









أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اقتراب ناديه من إبرام صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.









نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".









أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، أنه لم يُوفّق مع المارد الأحمر خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.









أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن ظروف مرض والدته منعته من قبول مهمة تولي منصب مدرب حراس المرمى في نادي النجم الساحلي التونسي.













كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قيامه بالعمل في عدة مهن قبل دخول عالم كرة القدم، كما تحدث عن تلقيه عرضًا من نادي العين الإماراتي خلال فترة تواجده داخل أروقة القلعة الحمراء.













كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعدد من اللاعبين أبرزهم أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وتمت الإشارة إلى قيام اللجنة بسداد مستحقات متأخرة منذ أشهر عديدة.













نشر أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".











