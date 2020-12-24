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سيارات

الطريقة الصحيحة لوضع المياه في الردياتير

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعد الردياتير الجزء المسئول عن تبريد الجزء الأهم على الإطلاق فى السيارة ألا وهو "الموتور"، وخلال أيام يهل علينا فصل الصيف، وتبدأ مشاكل الحرارة في السيارة بالظهور.

من المعروف أن تزويد مياه الردياتير يكون من خلال القربة حتى يصل إلى مستوى العلامة العليا بها، وسنلاحظ أن منسوب المياه في القربة يزداد، وينقص تلقائيًا وفقًا لحالة المحرك، حيث إن المياه تزيد عندما يكون المحرك ساخنًا، وتنقص بمجرد أن يكون باردًا.

وأكد خبراء السيارات أن عند ملء الردياتير من خلال فتحة عنقه وهو ساخن يجب أن ينتظر قليلا ويفتح الغطاء ببطء ثم يقوم بتشغيل المحرك، أثناء تزويد المياه، وذلك حتى تختلط المياه الباردة بالمياه الجديدة، ولا يؤدي ذلك إلى انحناء في وش السلندر.

ونصح الخبراء عند الكشف على مياه الردياتير بعدم فتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن حتى لا ندفع ضغط المياه في الخارج ويصاب صاحب السيارة بحروق.

كما نصح الخبراء بملاحظة نقصان المياه في الردياتير، حيث إنها تسبب مشاكل عديدة فى فصل الصيف من الممكن أن تصل إلى تلف أو فقدان محرك السيارة بالكامل لعدم الاهتمام بنسب المياه الصحيحة فيه.

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