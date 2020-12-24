الطريقة الصحيحة لوضع المياه في الردياتير

يعد الردياتير الجزء المسئول عن تبريد الجزء الأهم على الإطلاق فى السيارة ألا وهو "الموتور"، وخلال أيام يهل علينا فصل الصيف، وتبدأ مشاكل الحرارة في السيارة بالظهور.





من المعروف أن تزويد مياه الردياتير يكون من خلال القربة حتى يصل إلى مستوى العلامة العليا بها، وسنلاحظ أن منسوب المياه في القربة يزداد، وينقص تلقائيًا وفقًا لحالة المحرك، حيث إن المياه تزيد عندما يكون المحرك ساخنًا، وتنقص بمجرد أن يكون باردًا.





وأكد خبراء السيارات أن عند ملء الردياتير من خلال فتحة عنقه وهو ساخن يجب أن ينتظر قليلا ويفتح الغطاء ببطء ثم يقوم بتشغيل المحرك، أثناء تزويد المياه، وذلك حتى تختلط المياه الباردة بالمياه الجديدة، ولا يؤدي ذلك إلى انحناء في وش السلندر.



