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بقيمة 7%..لميس سلامة: الحكومة أقرت بزيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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إسراء صبري
علقت الإعلامية لميس سلامة، على قرار الحكومة أمس، حيث الحكومة نفت كل ما نشر حول تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها.

وأضافت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،  أن تقرير الحكومة أمس أشار إلى  زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا تضم للأجر الوظيفي.

وأكملت:  كذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهًا للمدير العام، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة.

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