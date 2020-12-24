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اقتصاد

اقتصاد لبنان.. نقابة عمال المخابز: تشكيل حكومة من أهل الخبرة أولويتها المواطن

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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وكالات
هنأ المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، "العمال عموما وعمال المخابز والأفران خصوصا بعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية"، متمنيا أن "يحل الاستقرار والأمن والسلام وأن تنتهي أزمة وباء كوفيد 19".


واستغرب المجلس، في بيان اليوم، الخميس، "الأزمة المفتعلة لمادة الطحين"، معتبرا أن "هذا الأمر ينعكس سلبا على أصحاب الأفران الصغيرة، والتي أصبحت معرضة للاقفال وغلاء أسعار المعجنات، والتي طالت منقوشة الزعتر وقوت العامل والطالب والفقير".


ودعا الدولة إلى "دفع المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستمر الضمان بتقديم الخدمات الصحية للمضمونين"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على هذا الصندوق والموظفين وحماية حقوق المضمونين والدفاع عنهم".


وطالب المجلس المعنيين بـ"تشكيل حكومة من أهل الخبرة تكون أولويتها معاناة المواطن على كل الأصعدة الاجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمية".
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