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سيارات

7 نصائح هتوفر لك 25% من استهلاكك للبنزين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من أصحاب السيارات يبحثون عن الطرق الصحيحة لتوفير استهلاك البنزين، ولكن يوجد الكثير من الأخطاء الشائعة يمارسها صاحب السيارة لو تجنبها سيوفر ما لا يقل عن 20 إلى 25% من استهلاكه للوقود، والتي من أبرزها:


- يجب أن تقود سيارتك بشكل ناعم، والانطلاق السريع من الثبات وتجنب أن تقود السيارة مسرعا مرة واحدة.

- حاول أن تقوم بتدرج هادئ للسيارة، وذلك عن الطريق الانتقال إلى السرعات القصوى من 3000 إلى 3500


- لا تقوم بتسخين أو إحماء الموتور، فهذه التحمية التي يلجأ إليه غالبية السائقين ثبت عدم سلامتها، ولكن من الأفضل هو إدراك محرك السيارة، والانطلاق بشكل طبيعي وتدريجي.
 
- يجب أن تلحق بالإشارة الخضراء قبل تغييرها إلى اللون الأحمر، ولكن من الأفضل النظر إلى الإشارة الضوئية باستمرار.

 - لا داعي أبدا للسرعة طالما أنك ترى أمامك من بعيد ازدحاما شديدا والسيارات شبه متوقفة.
 
- لا داعي أبدا للقيادة المتوترة واستخدام الفرامل بكثرة، لأنها تستهلك الكثير من البنزين، حاول أن تكون قيادتك سلسة وسهلة وخالية من التسارع.

-اتبع بعض الشعارات القديمة أثناء القيادة، ففي التأني السلامة والعجلة الندامة، والقيادة فن وذوق، وأخلاق.


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