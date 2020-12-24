فرح سعيد: المبادرة الخامسة لتحيا مصر وفرت مستلزمات طبية في 21 مستشفى

علقت الإعلامية، فرح سعيد، على مبادرة صندوق تحيا مصر الخاصة بالمرحلة الخامسة من أجل مواجهة فيروس كورونا، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية ".





وأوضحت "سعيد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الخامسة جاءت من أجل دعم الأطقم الطبية، بالإضافة إلى بعض دور الأيتام ومنظمات المجتمع المدني، التي تهتم برعاية الأسر الأولى بالرعاية.



