فرح سعيد: المبادرة الخامسة لتحيا مصر وفرت مستلزمات طبية في 21 مستشفى

علقت الإعلامية، فرح سعيد، على مبادرة صندوق تحيا مصر الخاصة بالمرحلة الخامسة من أجل مواجهة فيروس كورونا، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
وأوضحت "سعيد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الخامسة جاءت من أجل دعم الأطقم الطبية، بالإضافة إلى بعض دور الأيتام ومنظمات المجتمع المدني، التي تهتم برعاية الأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت، المبادرة تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية في 21 مستشفى تتبع وزارة الصحة والتعليم العالي والأزهر الشريف، كما أن المبادرة تتكون من 4 مراحل، نجحت خلالهم في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية، و50 ألف كمامة N95 وKn95، و50 ألف لتر مطهرات و مواد تعقيم للمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.