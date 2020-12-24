اقتصاد البحرين.. الصناعة توقع على اتفاقية خدمات مع شركة مزاد لبيع منشآت في المناطق الصناعية بالمزادات العلنية

تم التوقيع على اتفاقية خدمات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة مزاد البحرين، حيث وقعها من جانب الوزارة

إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما قام بالتوقيع عليها من جانب شركة مزاد ممثلها الرئيس التنفيذي للشركة السيد طلال عارف العريفي، بحضور مدير إدارة المناطق الصناعية السيد أحمد يوسف تقي.