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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 24-12- 2020.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 4 جنيهات
البصل 7 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 22 جنيها
الكوسة 7 جنيهات
الباذنجان 3 جنيهات 
الخيار 8 جنيهات 
الجزر 6 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الرمان 8 جنيهات
العنب 15 جنيها


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.


وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.
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