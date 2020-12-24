أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تفاصيل

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.









أسعار الأسماك بأنواعها







وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا تراوح بين 16 و19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه .









وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 70 و 100 جنيه، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.















فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.







ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .







كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.





وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .





أسعار الجمبرى





وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 الى 350 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 200 إلى 280 جنيها.