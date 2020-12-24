ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.. تفاصيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار الأسماك بأنواعها 


وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا تراوح بين 16 و19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه .


وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 70 و 100 جنيه، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.




فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.


ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .


كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 الى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 200 إلى 280 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 ما بين 90 إلى 170 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص