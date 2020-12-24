ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بناة الملك سنوسرت الثاني.. تعرف على هرم اللاهون أحد آثار الفيوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
هرم اللاهون
هرم اللاهون
Advertisements
إسراء صبري
عرض برنامج "صباح البلد"، الذي تقدمه الإعلاميات هند النعساني و فرح سعيد ولميس سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن "هرم اللاهون" المتواجد بمحافظة الفيوم.

هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12, من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار.

كما يقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية. . عثر بداخله على الصل الذهبى الذى كان يوضع فوق التاج الملكى.

 اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت مقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مومياء الملك سنوسرت الثاني.. سرقها اللصوص وتركوا التابوت في الفيوم.. شاهد

التلفزيون البريطاني يصور فيلما وثائقيا عن هرم اللاهون بالفيوم.. صور

انطلاق سباق الفراعنة الدولي العشرين من سفح هرم هوارة بالفيوم إلى سقارة بالجيزة

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. إصابات كورونا تقارب الـ 1000 إصابة يوميا.. وأمير مرتضى لمسئولي الزمالك: لو مش عارفين تجيبوا فلوس امشوا

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

مجلس الوزراء يكشف حقيقة الإغلاق الجزئي للبلاد بسبب كورونا

4 هيحتفلوا للصبح .. اعرف الأبراج الفلكية هتعمل إيه في ليلة رأس السنة

علاج سرعة الترسيب والتهاب المفاصل بكوب عليك تناوله قبل النوم

الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك