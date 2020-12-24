بناة الملك سنوسرت الثاني.. تعرف على هرم اللاهون أحد آثار الفيوم

عرض برنامج "صباح البلد"، الذي تقدمه الإعلاميات هند النعساني و فرح سعيد ولميس سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن "هرم اللاهون" المتواجد بمحافظة الفيوم.

هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12, من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار.

كما يقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية. . عثر بداخله على الصل الذهبى الذى كان يوضع فوق التاج الملكى.



