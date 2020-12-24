اقتصاد الإمارات.. موانئ دبي توقع اتفاقية لإنشاء ميناء جديد بـ1.1 مليار دولار في السنغال

وقّعت موانئ دبي العالمية اتفاقية مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة “ندايان” بقيمة 1.1 مليار دولار (4 مليار درهم).

وستستثمر موانئ دبي العالمية- داكار 837 مليون دولار (3 مليار درهم) في المرحلة الأولى من المشروع وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار( 1 مليار درهم).

يقع المشروع الجديد بالقرب من مطار “بليز دياغني الدولي” بينما يبعد عن الميناء الرئيسي نحو 50 كيلومترا.

وسيعزز الميناء الجديد الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غرب أفريقيا وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للسنغال.

يشمل عقد امتياز موانئ دبي العالمية الخاص بميناء داكار خطةً لإنشاء محطة حاويات جديدة إلى جانب محطة الحاويات الرئيسية القائمة في ميناء داكار، ولكن بعد المشاورات التي أُجريت بين الرئيس ماكي سال وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية توصل الطرفان إلى أنه من الأفضل تنفيذ مشروع أكبر بإنشاء ميناء جديد بالكامل خارج المدينة.

وبعد سلسلة من المناقشات تم توقيع الاتفاقيات في داكار من قبل وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال أليوني ندوي والمدير العام لميناء داكار أبو بكر صديق بيي ورئيس مجموعة موانئ دبي العالمية.