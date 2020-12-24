نائبة: سنبذل جهدًا كبيرًا من أجل تفعيل دور المرأة تحت قبة البرلمان

وجهت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، التحية والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لثقته الكاملة في المرأة المصرية ودورها الفعال في كافة المجالات.





وأكدت "حلاوة" في تصريح لها، أنه سيكون هناك جهد كبير من أجل دور فعال للمرأة تحت قبة البرلمان، بشأن حرصها الدائم على تقديم عدد كبير من القوانين وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة؛ لخدمة المواطنين وأهالي الدائرة التابعين لهن، ليس فقط ذلك وإنما تحرص على إنجاز وصدور القوانين في أسرع وقت ممكن





وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إلى أنها ستقوم بتقديم حزمة من مشروعات القوانين التي تهم حياة المصريين في الخارج، خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع المصريين فى الخارج لنقل مشكلاتهم تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية وايضا التعديلات التشريعية.



