ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة: سنبذل جهدًا كبيرًا من أجل تفعيل دور المرأة تحت قبة البرلمان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
وجهت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، التحية والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لثقته الكاملة في المرأة المصرية ودورها الفعال في كافة المجالات.

وأكدت "حلاوة" في تصريح لها، أنه سيكون هناك جهد كبير من أجل دور فعال للمرأة تحت قبة البرلمان، بشأن حرصها الدائم على تقديم عدد كبير من القوانين وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة؛ لخدمة المواطنين وأهالي الدائرة التابعين لهن، ليس فقط ذلك وإنما تحرص على إنجاز وصدور القوانين في أسرع وقت ممكن

وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إلى أنها ستقوم بتقديم حزمة من مشروعات القوانين التي تهم حياة المصريين في الخارج، خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع المصريين فى الخارج لنقل مشكلاتهم تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية وايضا التعديلات التشريعية.

وأكملت شيماء حلاوة ان من ضمن اهتماماتها ملف الآثار المصرية والهوية المصرية لاستغلاله الاستغلال الامثل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معتز الخصوصي: الحياة النيابية مستقبلا ستكون مزيجا من حماس الشباب وخبرة المتمرسين

خريطة جديدة ببرلمان 2021.. نسبة الأحزاب تتفوق على نسبة المستقلين.. والمراة تحصد 26%؜ من المقاعد والمستقلين 93 مقعدا

نائبات يوجهن رسالة للرئيس السيسي: شكرا على دعمك للمرأة

فريدة الشوباشي تبكي في أول يوم لها داخل البرلمان.. وتؤكد: السيسي رد اعتبار المرأة

ترشيحاتنا

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

حدث ليلا.. إصابات كورونا تقارب الـ 1000 إصابة يوميا.. وأمير مرتضى لمسئولي الزمالك: لو مش عارفين تجيبوا فلوس امشوا

نشرة الفن.. خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا.. الأغنية مبقتش بتاعتي.. عمرو دياب يعلق على غناء راشد الماجد وماجد المهندس لـ «محسود»

علاج سرعة الترسيب والتهاب المفاصل بكوب عليك تناوله قبل النوم

اشتغلت حلاق قبل احتراف كرة القدم.. أحمد الشيخ يدافع عن مهاجم الأهلي

حتى لا تعرض نفسك للغرامة.. خطوات التعامل مع المصاب بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك