ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استقرار نسبي.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
Advertisements
شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، االخميس  24-12- 2020.

أسعار الدواجن اليوم 24 - 12 - 2020
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و21 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و30 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 16 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 و3.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

اقرأ أيضًا| 

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 27 و30 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 31 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.

بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط يصل إلى 27 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 18 جنيها، أما كيلو لحم بط المسكوفى فيسجل 30 جنيها.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 -10- 2020

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

كيلو الفراخ بـ 17 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب اليوم

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ترشيحاتنا

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

تصل إلى 200 جنيه.. حوافز تميز للموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

رضا عبد العال: بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار مال عام

يتناول 3 كيلو لحم يوميا.. بطل خارق من المنوفية يسحب ١٧٠ طنا بأسنانه ويأكل الزجاج.. صور وفيديو

بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

8 شروط للحصول على وظيفة حكومية وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص