استجابة سريعة.. تغطية حفرة عميقة أمام مدرسة تهدد 3 آلاف طالب في المعادي



وأكدت أن الأعمال تجرى على قدم وساق دون توقف بمتابعة مباشرة وتوجيه مباشر من انتهاء المهمة على الوجه الاكمل وللاطمئنان على سلامة ابناءنا الطلبة والحفاظ عليهم وعلى مواطني المنطقة المحيطة.



وأكدت نائب محافظ القاهرة ضرورة وسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والسعي الجاد والسريع لإزالة أسباب الشكوى وخاصة الشكاوى المتعلقة بضرر قد يتسبب فى تعرض حياة المواطنين للخطر.

استجابت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لأحد المواطنين بمنطقة حدائق المعادي، والذي شكا من وجود حفرة عميقة بعمق 12 مترا تابعة لشركة المياه والصرف الصحي أمام بوابة مدرسة حدائق المعادي التجريبية مباشرة.وأوضحت الشكوى أن الحفرة لا يحيطها أي حواجز أو كردون لحماية المارة والأطفال وطلبة المدرسة والمدارس المحيطة حيث ان المدرسة تشمل جميع المراحل من رياض أطفال وحتى ثانوي عام، وبها ما يقارب 3000 طالب ويحيطها أيضًا عدة مدارس أخرى.وبمجرد علم م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ بالشكوى وتقديرا منها بمدى خطورة الموضوع فقد وجهت على الفور المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، بسرعة التعامل ومتابعة تنفيذ الاعمال المطلوبة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة واتخاذ جميع الاجراء اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن للوصول إلى حل فورى وسريع.وبالفعل تم تحرك حي المعادي بقيادة المهندس عادل عبد الظاهر وقد تواصلت نائب المحافظ مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وتم بالفعل وعلى الفور حضور شركة المقاولات التابعة لشركة المياه ووصول الاوناش والمعدات فى موقع الشكوى وتم احضار الاغطية الخرسانية .وصرّحت عبد المنعم أنه تم بالفعل صب خرسانات التغطية وتم رفعها على البيارة .