الإسترليني يصعد والدولار مهدد وسط آمال في قرب اتفاق بشأن الخروج البريطاني

واصل الجنيه الإسترليني المكاسب اليوم الخميس 24 ديسمبر وسط توقعات بأن اتفاقا مرتبطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صار وشيكا بعد فترة طويلة من اعتباره صعب المنال، وهو ما يرفع الآمال في قدرة بريطانيا على تجنب خروج ينطوي على اضطراب اقتصادي مع بداية العام الجديد.



والدولار مهدد في ظل تعاملات باهتة بسبب عطلة، إذ يتراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانا بفعل الآمال في اتفاق من شأنه حماية تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو تريليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية وتحديد حصص.



وصعد الإسترليني 0.4% إلى 1.3546 دولار في التعاملات الآسيوية بعد صعود 0.9% في الجلسة السابقة أنهى به سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. وبلغ مؤشر الدولار 90.233 بعد نزول 0.3% أمس الأربعاء.



وزاد اليورو 0.1% إلى 1.22030 دولار، وهو ما يضاف إلى ارتفاع 0.2% خلال الليل.



ولم يطرأ تغير يذكر على الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، إذ بلغ 103.56 مقابل الدولار. وجرى تداول الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة عند 75.797 سنت أميركي بعد قفزة 0.8% في الجلسة السابقة.



وأمام اليوان الصيني، نزلت العملة الأميركية 0.1 بالمئة إلى 6.5204 يوان صيني في التعاملات الخارجية. وداخليا، جرى تداول اليوان عند 6.5325 للدولار.