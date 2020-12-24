ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسترليني يصعد والدولار مهدد وسط آمال في قرب اتفاق بشأن الخروج البريطاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
واصل الجنيه الإسترليني المكاسب اليوم الخميس 24 ديسمبر وسط توقعات بأن اتفاقا مرتبطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صار وشيكا بعد فترة طويلة من اعتباره صعب المنال، وهو ما يرفع الآمال في قدرة بريطانيا على تجنب خروج ينطوي على اضطراب اقتصادي مع بداية العام الجديد.

والدولار مهدد في ظل تعاملات باهتة بسبب عطلة، إذ يتراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانا بفعل الآمال في اتفاق من شأنه حماية تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو تريليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية وتحديد حصص.

وصعد الإسترليني 0.4% إلى 1.3546 دولار في التعاملات الآسيوية بعد صعود 0.9% في الجلسة السابقة أنهى به سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. وبلغ مؤشر الدولار 90.233 بعد نزول 0.3% أمس الأربعاء.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.22030 دولار، وهو ما يضاف إلى ارتفاع 0.2% خلال الليل.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، إذ بلغ 103.56 مقابل الدولار. وجرى تداول الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة عند 75.797 سنت أميركي بعد قفزة 0.8% في الجلسة السابقة.

وأمام اليوان الصيني، نزلت العملة الأميركية 0.1 بالمئة إلى 6.5204 يوان صيني في التعاملات الخارجية. وداخليا، جرى تداول اليوان عند 6.5325 للدولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع الدولار.. العملة الأمريكية تحقق أعلى مكسب أسبوعي

استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 18-10-2020

الدولار ينزل لأدنى مستوى فى عامين ونصف العام بفعل آمال اللقاح والتحفيز

الدولار ينهار.. العملة الأمريكية تسجل أدنى مستوى خلال عامين ونصف

الدولار يهبط مع ضعف الطلب على الملاذ الآمن بفضل إحراز تقدم فى البريكست

ترشيحاتنا

ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية

رضا عبد العال: مروان محسن في خطر مع الأهلي ومحمود طاهر تعرض لمؤامرات

تحور فيروس كورونا مصلحة.. طبيب: مفيد للإنسان

بعد صراع مع كورونا.. أحمد شوبير ينعى رئيس نادي الزمالك

بندعيلك من قلبنا.. نجوم يدعمون أصالة بعد خيانة زوجها

اتحاد الكرة ينعي وفاة رئيس نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها