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أخبار البلد

تجنبا لكورونا..حدائق الحيوان: فحص دوري وتحصينات مستمرة للحيوانات.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
الدكتور محمد رجائي
الدكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ، أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .


وأضاف "رجائى " خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" ، أنه يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات ، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 أشهر على حسب احتياج الحيوان ، كما تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة .

وأشار إلى أن لدينا معامل داخل الحديقة ، مؤكدا ان جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان .

وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".

وقال إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلاف زائر يوميا ، معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " .
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