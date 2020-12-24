تجنبا لكورونا..حدائق الحيوان: فحص دوري وتحصينات مستمرة للحيوانات.. فيديو

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة ، أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ إن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض .









وأضاف "رجائى " خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" ، أنه يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات ، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 أشهر على حسب احتياج الحيوان ، كما تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة .





وأشار إلى أن لدينا معامل داخل الحديقة ، مؤكدا ان جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان .





وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".



