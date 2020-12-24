الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.



وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250، والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام.



وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.