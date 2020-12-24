ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس. 

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250، والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام. 

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انهيار جديد.. الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار

الليرة التركية تسجل مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار

الليرة التركية تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018

أردوغان في أزمة.. العجز التجاري التركي يزيد ثلاثة أضعاف والليرة تنهار

انخفاض قياسي لليرة التركية مقابل الدولار

بلومبرج: الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار وسط استمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين

ترشيحاتنا

الجرام يصل لـ 929 جنيهًا.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الخميس 24-12-2020.. فيديو

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

رضا عبد العال: مروان محسن في خطر مع الأهلي ومحمود طاهر تعرض لمؤامرات

تحور فيروس كورونا مصلحة.. طبيب: مفيد للإنسان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها