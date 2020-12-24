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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. "التجارة" تستطلع الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وكالات
دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، عبر البريد الإلكتروني([email protected]) ، وذلك حتى تاريخ 8/6/1442هـ الموافق 21/1/2021م، انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الخميس، أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وتضمن مشروع اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم.

ومن أبرز ملامح المشروع، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص لذلك، إذ يمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط التالي: https://mc.gov.sa/DAC.
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