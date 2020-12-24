تعليم شمال سيناء يختتم فعاليات برنامج تعريف الطلاب بشهداء الوطن



حيث أقيم ختام الموسم من مدرسة الشهيد أحمد شحاتة عبد المقصود سلامة الرسمية المتميزة للغات بالريسة .. بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وفريق العلاقات العامة منفذ البرنامج وادارة المدرسة والطلاب.



وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن هذا البرنامج يهدف إلى بث روح الولاء والإنتماء للوطن وغرس القيم الأخلاقية والوطنية فى نفوس طلبة وطالبات المحافظة ، والتعريف بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لدحر الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر الإرهابية .



وأشار حمزة رضوان ، إلى أن هناك تكاتف من جانب المجتمع المدنى مع القوات المسلحة والشرطة من أجل سلامة أفراد الشعب وأمن البلاد ، وتعاون الشعب معهم واتجاه الدولة نحو تخليد أسماء الشهداء واطلاقها على المدارس والشوارع والميادين وغيرها من المنشآت ، وأن هذا هو أقل ما يتم تقديمه نحو شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن وأمان المواطنين.



ومن جانبه .. قال عاطف أحمد حمدي ، مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم ، أولى فعاليات البرنامج انطلقت من مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش في شهر اكتوبر الماضي .. تلاها مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوى الإبتدائية بالعريش ، مدرسة الشهيد اللواء احمد عسكر الثانوية بنات بالعريش ، مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش ، مدرسة الشهيد شريف محمد حسين الإبتدائية الدامجة بالعريش ، ومدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية العامة بنات بالعريش.



مشيرا إلى أنه سيتم يتم تنفيذه فى باقى المدارس المسماة بأسماء الشهداء .. وذلك بقيام المعلمون والطلاب من خلال الاذاعة المدرسية بالقاء نبذة عن الشهادة ومنزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى ، وتوضيح السيرة الذاتية للشهيد ودوره فى حماية الوطن وأمن وسلامة البلاد وواقعة استشهاده، الي جانب الاشارة الي الجهود التي تقدمها الدولة لهم من تكريم وتخليد أسمائهم باطلاقها على المنشآت المختلفة كالمدارس والشوارع والميادين وغيرها من المنشآت .. مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية الآمنة حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وباقى العاملين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .





و قال، أنه يشارك فى تنفيذ البرنامج فريق عمل من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم وعلى رأسه : مريم هليل المسؤول الإعلامى ، وشيرين مصطفى مسؤول العلاقات العامة بالمديرية ، وبالتعاون والتنسيق مع مديرى المدارس وفرق الاذاعة المدرسية والمعلمين والطلاب وكافة العاملين بالمدارس ومجلس الأمناء ، وأسر الشهداء.



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و قال، أنه يشارك فى تنفيذ البرنامج فريق عمل من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم وعلى رأسه : مريم هليل المسؤول الإعلامى ، وشيرين مصطفى مسؤول العلاقات العامة بالمديرية ، وبالتعاون والتنسيق مع مديرى المدارس وفرق الاذاعة المدرسية والمعلمين والطلاب وكافة العاملين بالمدارس ومجلس الأمناء ، وأسر الشهداء.اقرا ايضا: