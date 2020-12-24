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إقبال كثيف من المواطنين.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 110 آلاف طلب تصالح بقيمة 498 مليون جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
اللواء جال نور الدين،
اللواء جال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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هاجر إبراهيم
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه هناك استجابة من المواطنين  للإجراءات التى تتخذها الدولة لتقنين مخالفات البناء، وتحديث المنظومة، مما دعي الحكومة لاتخاذ قرار مد فترات التصالح حتى الآن إلى 31/12.

وأضاف "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين أقبلوا على التصالح والإلتزام بالقانون، موضحا أنه تم تلقى 110 ألف طلب تصالح بقيمة 498 مليون جنيه.

وتابع أنه نظرا للضغط الشديد على مراكز التكنولوجية الموجودة تم التيسير على المواطنين بإنشاء عدد حوالى 88 مركز تكنولوجى مصغر داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية التعليم للاستفادة بالإمكانات التكنولوجية، بالإضافة إلى 13 مركز معلومات.

وأكد أنه تم التيسير للمواطنين من خلال بوابة الكترونية ليستطيع المواطن من موقعه سواء عمله أو منزله أو خارج الجمهورية الدخول على موقع التابع للمحافظة لإدخال المستندات الخاصة به وتأتى له رسالة بقيمة التصالح بعد الفحص.

وأشار إلى أن كل تلك التسهيلات التى قدمتها الدولة شجعت المواطنين للتصالح، لافتا إلى أن هناك عدد من الكثافات ببعض المراكز بالفترة الأخيرة، مما يدل على وعي المواطنين بشأن القانون.
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