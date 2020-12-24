لامبورجيني تطلق سيارتها الخارقة هوراكان STO.. تعرف على ميعاد طرحها بالخليج.. صور

كشفت شركة لامبورجيني بالشرق الأوسط عن الاصدار الخارق والذي يحمل إسم هوراكان STO صاحب القدرات المميزة والتصميم الأنيق، من داخل صالة عرض العلامة التجارية فى دبي، والتي سيتم توفيرها لعملائها بدولة الإمارات العربية بداية من الفصل الثاني للعام 2021.





تعتمد لامبورجيني هوراكان STO على منظومة الدفع الخلفي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك V10 يستطيع أن يولد طاقة قدرها 640 حصان (470 كيلوواط) و بعزم اقصى للدوران يبلغ قدره 565 نيوتن/متر عند 6.500 دورة بالدقيقة، وبسرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات/الساعة.





وبفضل هذه القدرات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 3 ثواني فقط، أو من النقطة 0 انطلاقا إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال 9 ثواني فقط.





استوحى تصميم هوراكان STO من عالم السباقات والمطورة للطرقات العادية، والذي جاء بصورة انسيابية متألقة كعادة لامبورجيني الرائعة، وحصلت مقدمة السيارة على مصابيح أمامية أكثر عدوانية، وفتحات تهوية تعلو غطاء المحرك والصادم الأمامي، وعلى جانبي هوراكان STO من الناحية الخلفية.





بالإضافة إلى عجلات رياضية كبيرة يتوسطها جنط معدني ذات تصميم هندسي فريد متخذ شكل النجمة المتداخلة المقاطع، يمكننا من خلاله رؤية علبة المكابح صاحبة اللون البرتقالي، وهو اللون المطعم على اجزاء كثيرة خارجيا والذي يوحي بالروح الشبابية والانطلاق.



