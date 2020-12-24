شعبة السياحة تطالب برفع معدل تشغيل المطاعم لـ 70 %؜ وساعة إضافية .. وجدل بين النواب حول إمكانية التنفيذ

- بعد نداءات استغاثة.. سياحة النواب تطالب بمنح المطاعم ساعة إضافية بمواعيد العمل
- برلماني: رفع معدل تشغيل المطاعم لـ ٧٠٪ شرط إتباع الإجراءات الاحترازية
- برلماني: الوضع الحالي غير آمن ولا يسمح بزيادة التشغيل للمطاعم
حالة من الركود تضرب السياحة العالمية بشكل عام ومصر بشكل خاص جراء جائحة كورونا، ويعد قطاع السياحة أكثر القطاعات المتضررة حيث شهدت المنشأت والمطاعم خسائر مالية كبري، نتيجة قلة الوافدين، لذا طالبت غرفة المنشآت السياحية بزيادة معدل التشغيل ومنح ساعة إضافية، وكان ذلك نتيجة الرغبة الملحة من جانب ملاك المطاعم.
وأثار هذا الأمر جدلا بين نواب البرلمان بين فكرة التأييد والمعارضة لهذه المطالب.
قال النائب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق المنشأت والمطاعم السياحية جاءت ملائمة بالفترة الحالية، التي نشهدها من إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في إطار يمكن الدولة وملاك هذه المطاعم من تحقيق عائد مادي مقبول يجدي بالنفع في ظل تأثر السياحة بشكل عام من الجائحة.
طالب "مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بمنح المطاعم ساعة إضافية لمواعيد العمل كحل وسط يعمل علي زيادة إرضائهم وذلك بسبب كثرة المعاناة والمشكلات التي يواجهونها مما دفعهم إلي إطلاق نداءات إستغاثة نتيجة تدهور الأوضاع المادية لهم.
و لفت عضو مجلس النواب، إلي أن إمكانية رفع نسبة التشغيل لـ 70% غير مقبولة ومستبعد حدوثها، نظرا لأن هذه الأيام إتجه منحني الإصابات نحو الزيادة بشكل تصاعدي مرة أخري وهذا مؤشر كبير دال علي مدي صعوبة هذه المرحلة، لذا فلابد من عدم مخالفة قرارات الحكومة لتحقيق الحماية والسلامة والحل الأسلم محاولة التكيف مع الظروف الطارئة لحين إشعار أخر.
وتابع النائب، أن حدوث التكدسات وعدم مراعاة التباعد الإجتماعي من شأنه أن يؤدي إلي زيادة معدلات الإصابة مما يكلف الدولة مزيد من الأعباء ونظل في دائرة مغلقة.
ومن جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم من أكثر الفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة كانت حريصة كل الحرص علي وضع قرارات تتماشي مع درجة حدة الفيروس وتأثيرة ولا سيما بعد دخول مرحلة الموجة الثانيه منه، ولكن غلبتهم الظروف المادية الممثلة في إحتياجات تكلفة التشغيل وتضاءل نسبة الربح.
طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعطائهم صفة إستثنائية من قرارات الغلق وذلك برفع نسبة الإشغال إلي 70% ولتصاحبها زيادة ساعة إضافية بمواعيد العمل مما يعمل علي تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ، بالتزامن مع موسم إحتفالات بداية العام الجديد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي أصحاب المطاعم تطويع إمكانياتهم لاستيعاب هذه الأعداد، فضلا عن إتباع الأجراءات الإحترازية اللازمة وطرق الوقاية التي أقرتها وزرارة الصحة للحد من انتشار الفيروس فهذا هو الفيصل في إمكانية رقع معدل التشغيل.
وكان للنائب مدحت الشريف رأي آخر حيث قال إن إمكانية رفع معدل التشغيل ومد ساعة إضافية بمواعيد العمل، مرجعيتها الأساسية تعود لوزارة الصحة .
و أضاف " الشريف" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن هذه التسهيلات المطلوبة لا تتماشي مع الوضع الصحي بالفترة الحالية خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين، والدولة تحاول بشتي الطرق والقرارات ان تحد من هذا الإنتشار، لذا يجب علينا التأقلم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المطاعم والمنشآت السياحية كانت بحالة مزرية بأيام الحظر والإغلاق أما الآن فالوضع اختلف حتي لو لم يكن بالشكل المطلوب.
جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".
وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".
وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".
وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".
وناشد عادل المصري ب "تنفيذ جميع قرارات رئيس الوزراء لأنه يقوم بإصدار قرارات ممتازة في صالح المطاعم والمنشآت السياحية".