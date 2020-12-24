شعبة السياحة تطالب برفع معدل تشغيل المطاعم لـ 70 %؜ وساعة إضافية .. وجدل بين النواب حول إمكانية التنفيذ

- بعد نداءات استغاثة.. سياحة النواب تطالب بمنح المطاعم ساعة إضافية بمواعيد العمل

- برلماني: رفع معدل تشغيل المطاعم لـ ٧٠٪؜ شرط إتباع الإجراءات الاحترازية

- برلماني: الوضع الحالي غير آمن ولا يسمح بزيادة التشغيل للمطاعم









حالة من الركود تضرب السياحة العالمية بشكل عام ومصر بشكل خاص جراء جائحة كورونا، ويعد قطاع السياحة أكثر القطاعات المتضررة حيث شهدت المنشأت والمطاعم خسائر مالية كبري، نتيجة قلة الوافدين، لذا طالبت غرفة المنشآت السياحية بزيادة معدل التشغيل ومنح ساعة إضافية، وكان ذلك نتيجة الرغبة الملحة من جانب ملاك المطاعم.





وأثار هذا الأمر جدلا بين نواب البرلمان بين فكرة التأييد والمعارضة لهذه المطالب.





قال النائب أمين مسعود عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق المنشأت والمطاعم السياحية جاءت ملائمة بالفترة الحالية، التي نشهدها من إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في إطار يمكن الدولة وملاك هذه المطاعم من تحقيق عائد مادي مقبول يجدي بالنفع في ظل تأثر السياحة بشكل عام من الجائحة.





طالب "مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بمنح المطاعم ساعة إضافية لمواعيد العمل كحل وسط يعمل علي زيادة إرضائهم وذلك بسبب كثرة المعاناة والمشكلات التي يواجهونها مما دفعهم إلي إطلاق نداءات إستغاثة نتيجة تدهور الأوضاع المادية لهم.





و لفت عضو مجلس النواب، إلي أن إمكانية رفع نسبة التشغيل لـ 70% غير مقبولة ومستبعد حدوثها، نظرا لأن هذه الأيام إتجه منحني الإصابات نحو الزيادة بشكل تصاعدي مرة أخري وهذا مؤشر كبير دال علي مدي صعوبة هذه المرحلة، لذا فلابد من عدم مخالفة قرارات الحكومة لتحقيق الحماية والسلامة والحل الأسلم محاولة التكيف مع الظروف الطارئة لحين إشعار أخر.





وتابع النائب، أن حدوث التكدسات وعدم مراعاة التباعد الإجتماعي من شأنه أن يؤدي إلي زيادة معدلات الإصابة مما يكلف الدولة مزيد من الأعباء ونظل في دائرة مغلقة.





ومن جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم من أكثر الفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة كانت حريصة كل الحرص علي وضع قرارات تتماشي مع درجة حدة الفيروس وتأثيرة ولا سيما بعد دخول مرحلة الموجة الثانيه منه، ولكن غلبتهم الظروف المادية الممثلة في إحتياجات تكلفة التشغيل وتضاءل نسبة الربح.





طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعطائهم صفة إستثنائية من قرارات الغلق وذلك برفع نسبة الإشغال إلي 70% ولتصاحبها زيادة ساعة إضافية بمواعيد العمل مما يعمل علي تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ، بالتزامن مع موسم إحتفالات بداية العام الجديد.





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه علي أصحاب المطاعم تطويع إمكانياتهم لاستيعاب هذه الأعداد، فضلا عن إتباع الأجراءات الإحترازية اللازمة وطرق الوقاية التي أقرتها وزرارة الصحة للحد من انتشار الفيروس فهذا هو الفيصل في إمكانية رقع معدل التشغيل.





وكان للنائب مدحت الشريف رأي آخر حيث قال إن إمكانية رفع معدل التشغيل ومد ساعة إضافية بمواعيد العمل، مرجعيتها الأساسية تعود لوزارة الصحة .





و أضاف " الشريف" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن هذه التسهيلات المطلوبة لا تتماشي مع الوضع الصحي بالفترة الحالية خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين، والدولة تحاول بشتي الطرق والقرارات ان تحد من هذا الإنتشار، لذا يجب علينا التأقلم.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المطاعم والمنشآت السياحية كانت بحالة مزرية بأيام الحظر والإغلاق أما الآن فالوضع اختلف حتي لو لم يكن بالشكل المطلوب.





جاء ذلك بعد أن قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك مشاكل تواجه قطاع المنشآت السياحية، ونعمل على إحداث التوازن بين الحالة الصحية للزبائن والعمل، مؤكدا "الإغلاق التام خطر على اقتصاديات البلاد".





وطالب عادل المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بزيادة نسبة الإشغال في المطاعم والمنشآت السياحية لـ 70% طالما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية".





وتابع عادل المصري "نطالب بزيادة عدد ساعات عمل المطاعم والمنشآت السياحية ساعة إضافية لأنها تفرق بشكل كبير في الشغل".





وأضاف عادل المصري "المطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ولا يوجد اختلاط مع أحد والعائلة تدخل للجلوس على ترابيزة بمفردها".



