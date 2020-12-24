الجيش الليبي يحذر من هجوم المليشيات على قواته في سرت والجفرة.. وترامب يتوعد بمحاسبة إيران على مقتل أي أمريكي في العراق.. الأبرز في صحف السعودية اليوم

البحرين تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية التعاون الخليجي الأحد

اجتماع جديد لعون والحريري يفشل في تذليل عقبات تشكيل الحكومة اللبنانية

ترامب: صواريخ مصدرها إيران استهدفت سفارتنا في بغداد

الإليزيه يكشف عن تحسن في صحة ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا





أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم إعلان البحرين استضافتها اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأحد المقبل، واستمرت بمتابعة مخاض تشكيل الحكومة اللبنانية العسير، كما اهتمت بإعلان وكالة الأمن السيبراني الأمريكية أن هجمات إلكترونية أثرت على عمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.





في الشأن الإقليمي، نقلت صحيفة "عكاظ" عن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن البحرين ستستضيف يوم الأحد القادم عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.





وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا للأهداف المرجوة في المستقبل.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أسقط كل الإيجابيات التي بعث بها الاجتماع الذي عقد أول من أمس بعد انقطاع طويل بين الرجلين، خصوصا مع حديث الحريري أمس عن «تعقيدات وثقة مفقودة».





ولم ينجح لقاء الحريري يوم أمس مع عون في تذليل العقد العالقة وأهمها التي باتت تتمحور، بعد سقوط مطلب «الثلث المعطل»، حول مطالبة الرئيس ميشال عون بوزارتي العدل والداخلية، إضافة إلى الدفاع التي ستبقى من حصته، وهو ما يرفضه الحريري، لا سيما أن أي تعديل فيهما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة توزيع جميع الوزارات الأخرى.





وذكرت صحيفة "سبق" أن الجيش الليبي، حشدًا كبيرًا من المليشيات، وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.





وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المليشيات رفعت درجة الاستعداد، وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل "الخط الأحمر".





وأشار المسماري إلى أن ما تقوم به المليشيات، يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار. وشدد على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات المليشيات، وحذّرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة. وذكر أن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.





وأبرزت صحيفة "الجزيرة" تحذير شركة "صافر" لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي»، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.





دوليًا، نقلت صحيفة "عاجل" عن وكالة الأمن السيبراني الأمريكية أن حملة التجسس الإلكترونية واسعة النطاق، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، تؤثر على عمل حكومة الولايات والحكومات المحلية أيضًا.





وأوضحت وكالة الأمن السيبراني (CISA) في بيان على موقعها الإلكتروني، أن حملة القرصنة، التي استخدمت شركة «SolarWinds» الأمريكية للتكنولوجيا كنقطة انطلاق لاختراق شبكات الحكومة الفدرالية، تؤثر على شبكات المؤسسات عبر الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلًا عن منشآت البنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى.





وذكرت صحيفة "الرياض" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أنه "سيحمّل إيران المسؤولية" في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.





وكتب الرئيس المنتهية ولايته على تويتر "ضُربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عدّة الأحد"، وهو هجوم خلّف أضرارا مادية فقط، وأضاف "احزروا من أين جاءت: من إيران"، وتابع "الآن نسمع حديثا عن هجمات أخرى ضد أمريكيين في العراق"، موجّهًا "نصيحة ودّيّة لإيران: إن قُتل أمريكي واحد، سأحمّل إيران المسؤولية". وحذّر قائلا "فكّروا في الأمر جيدا".





وأبرزت "الشرق الأوسط" إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس الأربعاء إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب أفريقيا.





وقال هانكوك في إفادة صحفية: «بفضل القدرات العالية في علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين بسلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا هنا في المملكة المتحدة». وأضاف: «كلاهما من المخالطين لحالات قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية».





وبحسب "سبق"، كشف قصر الإليزيه، أمس الأربعاء، ظهور بوادر تحسّن لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي. وسبق أن ذكرت الرئاسة أن "ماكرون" قلّل وتيرة أنشطته، بينما يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة مثل مواجهة جائحة فيروس كورونا وقضية "بريكست".