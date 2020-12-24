منطقة الشرق الأوسط تتخطى الموجة الثانية من فيروس كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، التي جاءت في عدد اليوم.
الأهرام:
الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة 17 صيادا مصريا إلى أرض الوطن.
الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة 17 صيادا مصريا إلى أرض الوطن.
الإمام الأكبر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد.
صدى البلد:
الصحة العالمية: منطقة شرق المتوسط تخطت الموجة الثانية من كورونا.
الأهلي والمريخ والهلال يقتربون من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الموقع:
أبو العينين يكشف حقيقة التحريض والتأمر على مصر في البرلمان الأوروبي وخبايا قضية ريجيني وكيف أنقذ السيسي مصر من "الأيام السودة".
اخبار اليوم:
اليوم..وزيرة الهجرة تكرم الطفل ميسر مقلد الفائز بجائزة بشخصية العام بالنمسا.
بيج رامي يصل على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك.
اليوم السابع:
التعليم تؤكد مراعاة جداول امتحانات النقل بالفصل الأول والإجراءات الاحترازية والحضور.
التنمية المحلية تعلم تلقي 2 مليون و586 ألف طلب تصالح قبل 8 أيام من انتهاء المهلة.
المصراوي:
"الاستعلامات" تصدر "مصر" بكل لغات العالم لضيوف بطولة كرة اليد.
المصري اليوم:
مطار الغردقة يحقق أعلى نسبة تشغيل لرحلات الوصول الخارجية منذ مارس.
الوطن:
إجراء انتخابات برلمان الشباب 28 و29 ديسمبر إلكترونيا بسبب كورونا.
الجمهورية:
الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة.
روسيا اليوم:
ترامب يعفو عن مدير حملته السابق مانافورت ووالد صهره كونشر.