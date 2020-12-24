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توك شو

منطقة الشرق الأوسط تتخطى الموجة الثانية من فيروس كورونا.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس  أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية، التي جاءت في عدد اليوم.


الأهرام:
الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة 17 صيادا مصريا إلى أرض الوطن.

الإمام الأكبر يهنئ البابا فرنسيس والمسيحيين حول العالم بأعياد الميلاد.


صدى البلد:
الصحة العالمية: منطقة شرق المتوسط تخطت الموجة الثانية من كورونا.

الأهلي والمريخ والهلال يقتربون من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الموقع:
أبو العينين يكشف حقيقة التحريض والتأمر على مصر في البرلمان الأوروبي وخبايا قضية ريجيني وكيف أنقذ السيسي مصر من "الأيام السودة".

اخبار اليوم:
اليوم..وزيرة الهجرة تكرم الطفل ميسر مقلد الفائز بجائزة بشخصية العام بالنمسا.

بيج رامي يصل على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

اليوم السابع:
التعليم تؤكد مراعاة جداول امتحانات النقل بالفصل الأول والإجراءات الاحترازية والحضور.

التنمية المحلية تعلم تلقي 2 مليون و586 ألف طلب تصالح قبل 8 أيام من انتهاء المهلة.

المصراوي:
"الاستعلامات" تصدر "مصر" بكل لغات العالم لضيوف بطولة كرة اليد.

المصري اليوم:
مطار الغردقة يحقق أعلى نسبة تشغيل لرحلات الوصول الخارجية منذ مارس.

الوطن:
إجراء انتخابات برلمان الشباب 28 و29 ديسمبر إلكترونيا بسبب كورونا.

الجمهورية:
الصحة: 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة.

روسيا اليوم:
ترامب يعفو عن مدير حملته السابق مانافورت ووالد صهره كونشر.

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