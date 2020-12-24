قناة السويس: 50% تخفيضا على رسوم عبور سفن الركاب والسياحة واليخوت

كشف مهندس عصام مصطفي ضبش، عضو مجلس الإدارة مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس ، تفاصيل قرار منح سفن الركاب" و"السفن السياحية" المحمّلة بالركاب فقط و"اليخوت"، تخفيضًا لرسوم العبور يصل إلى 50٪؜، وذلك اعتبارًا من ديسمبر الجاري.





وقال عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه في إطار تشجيع السياحة البحرية بالموانئ المصرية قررت هيئة قناة السويس، منح سفن الركاب" و"السفن السياحية" المحمّلة بالركاب فقط) و"اليخوت" ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تخفيضًا وفقًا لاستيفاء عدة شروط.





وأشار إلى منحها تخفيضًا قدره 50% من رسوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة على ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة، لافتا إلى أنه في حال انخفاض مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة تحتسب نسبة التخفيض بحساب ناتج العملية الحسابية (50% x عدد ساعات التوقف في الموانئ المصرية).





وأوضح أنه في حال انخفاض عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية وبحد أدنى 12 ساعة يتم احتساب نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر.





وتحدد فترة تردد السفينة على الموانئ المصرية والأجنبية بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر التي يحتسب عنها التخفيض، بمنح التخفيض عن رحلة واحدة، تحدد فترة التردد بـ 30 يوم قبل يوم العبور ومثلها بعد يوم العبور.





و في حالة منح التخفيض عن رحلتين (ذهاب وعودة): تحدد فترة التردد بـ30 يوم قبل يوم العبور (في رحلة الذهاب) و 30 يوم بين الرحلتين و 30 يوم بعد يوم العبور في رحلة العودة.





وذكر المهندس عصام ضبش، أنه في كل الحالات تحصل رسوم العبور كاملة بدون تخفيض عند العبور على أن يتم احتساب ورد مبلغ التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور، وذلك في حالة منح التخفيض عن رحلة واحدة)، وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور في رحلة العودة (في حالة منح التخفيض عن رحلتين (ذهاب وعودة)).





موضحا المستندات المطلوبة لاحتساب ورد مبلغ التخفيض، وهي شهادة معتمدة من كل ميناء مصري زارته السفينة مبين فيها تاريخ وساعة الوصول للميناء وتاريخ وساعة التراكي على رصيف الميناء وتاريخ وساعة مغادرة رصيف الميناء وتاريخ وساعة مغادرة الميناء، وتوضيح اذا اقتصر نشاط السفينة علي السياحة فقط دون القيام بأي عمليات شحن أو تفريغ أي بضائع في ذلك الميناء.





بالاضافة الي مطالبة من المشغلين برد مبلغ التخفيض موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، كل الموانئ المصرية التي زارتها السفينة وتواريخ الوصول إليها والمغادرة منها، تواريخ عبور قناة السويس (في حالة رحلة واحدة أو رحلتين ذهاب وعودة) واسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه، و مطالبة من توكيل السفينة برد مبلغ التخفيض موضحا بها تواريخ العبور (في حالة رحلة واحدة أو رحلتين ذهاب وعودة)، رقم المنشور وبيانات السفينة.





مشددا انه في حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه، لا يحق للمشغلين أو التوكيل المطالبة بمبلغ التخفيض الممنوح للسفينة.



