رئيس قسم المناعة بعين شمس: المبالغة فى تناول المسكنات والمضادات الحيوية خطر كبير على الصحة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الوقاية خير من العلاج لذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى انه يجب التواجد فى أماكن مفتوحة جيدة التهوية والتعرض للشمس وتناول غذاء صحى وممارسة الرياضة والنوم بشكل كافى.









وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن تناول المسكنات بشكل كبير يعرض الشخص للمضاعفات، مشددًا على أن المبالغة فى تناول المسكنات يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الانسان.





وتابع ان هناك بعض الأشخاص تبالغ فى تناول المضادات الحيوية وتظن أنها وقاية، ولكنها تكون مضرة للجهاز المناعى، منوهًا بأن تناول المسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة طبيب ودون الحاجة اليها يشكل خطرًا على صحة الإنسان.





وأوضح أنه يجب الحذر والتعامل مع الاصابة بفيروس كورونا، واستشاراة الطبيب فور الشعور بأى أعراض، مؤكدًا أنه يجب التوجه لتلقى العلاج والارشادات من قبل الطبيب وعدم التعامل مع الاصابة بكورونا وكأنها اصابة بالانفلونزا.



