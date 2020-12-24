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رياضة

ميلان يحقق رقمًا تاريخيًا بـ الدوريات الخمس الكبري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
حقق فريق إيه سي ميلان رقما تاريخيا بـ الدوري الخمس الكبري ( الإيطالي - الإنجليزي - الإسباني  - الألماني  - الفرنسي).

وذكرت شبكة أوبتا العالمية، أن فريق ميلان أصبح ثاني فريق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى بتمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في  16 مباراة على التوالي خلال سنة ميلادية واحدة.

وأضافت الشبكة، أن برشلونة أول من حقق هذا الإنجاز بتسجيله هدفين أو أكثر في  18 مباراة على التوالي، وكان ذلك في عام 1948.

كان فريق حقق فوزا مهما على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل اثنين، أمس، الأربعاء، في الجولة الـ14 من الدروي الإيطالي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان سيرو".

سجل ميلان هدف التقدم عن طريق أنتي ريبيتش في الدقيقة 10 برأسية بعد ركنية من هاكان، ثم سجل هاكان كالهانغولو هدف ثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ونجح لاتسيو تقليص الفارق عن طريق لويس البيرتو في الدقيقة " 28 "، ثم سجل لاتسيو هدف التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 59.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل ميلان هدف الفوز عن طريق ثيو هيرنانديز، بعد ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء حولها ثيو برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء 3-2 لميلان.

ورفع ميلان رصيده الى 34 نقطة ويستعيد الصدارة وبفارق نقطة عن الإنتر ثانيًا، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 21 في المركز الثامن.
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