لمواجهة كورونا.. إسرائيل تعود للإغلاق الشامل من جديد

أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الإغلاق الشامل في البلاد بداية من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال بيان صادر عن المجلس إن رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني جانتس، قرّرا فرض إغلاق عام للحد من ارتفاع الإصابات بكورونا.





وتابع البيان: "الإغلاق سيبدأ الأحد المقبل، من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القدس، وسيتم تطبيق الإغلاق لمدة أسبوعين وسيتم تمديده لمدة أسبوعين آخرين ما لم يتحقق الهدف، بأن يكون العدد اليومي للعدوى أقل من ألف ومعامل العدوى أقل من واحد".





وكانت الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الأربعاء اكتشاف 4 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في إسرائيل.





فيما صرح نتنياهو في خطاب بيان على التلفزيون بأنه يمكن الافتراض أن هذه السلالة الجديدة لكورونا تنتشر في إسرائيل.



