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اقتصاد

اقتصاد الإمارات..الرقم القياسي لسعر المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في دبي يسجل ارتفاعا بنسبة 3.33% للربع الثالث

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا مقداره 3.33% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بأسعار الربع الثاني 2020 جراء ارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 45.13% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 10.59% والفلزات القاعدية بنسبة 6.15% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.87% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 1.86% ومنتجات التبغ بنسبة 0.75% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.64% والمنسوجات بنسبة 0.60% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.07%.

وبحسب التقرير الصحفي لمركز دبي للإحصاء فقد سجلت بعض الصناعات انخفاضا في أسعارها مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 حيث انخفضت أسعار كل من المشروبات بنسبة 6.35% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.42% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 3.23% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.76% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.69% والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.86% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.47% والأثاث بنسبة 0.12% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.04%.

ولوحظ استقرار أسعار صناعة كلا من الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية سجل انخفاضا مقداره 4.34% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 ويرجع هذا لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.11% والفلزات القاعدية بنسبة 8.18% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.75% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.54% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 3.88% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 3.42% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.38% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.44% والمنسوجات بنسبة 0.88% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.68% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.59% والأثاث بنسبة 0.45%.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن بعض الصناعات سجلت ارتفاعا في أسعارها خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019 حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 29.04% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 12.88% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.19% والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.94% والمشروبات بنسبة 1.28% ومنتجات التبغ بنسبة 0.20%.

وحافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات على استقرارها للربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

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