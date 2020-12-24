مياه المنيا: حملات للتعقيم بالتعاون مع المحافظة

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، أنه فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة والواجب الوطنى فإن الشركة بدأت أعمال التعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف الشهاوى أنه تم تكليف كافة مديرى الأفرع بتعقيم المباني الاداريه بجميع أنحاء الشركه والمحطات والتعاون التام والكامل مع السادة رؤساء المجالس والمدن وذلك لوضع خطة للتعقيم على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد الشهاوى حرص الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطن المنياوى وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.

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