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بين الناس

مياه المنيا: حملات للتعقيم بالتعاون مع المحافظة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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القسم الميداني
صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، أنه فى اطار المسئولية المجتمعية للشركة والواجب الوطنى فإن الشركة بدأت أعمال التعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف الشهاوى أنه تم تكليف كافة مديرى الأفرع بتعقيم  المباني الاداريه بجميع أنحاء الشركه والمحطات والتعاون  التام والكامل مع السادة رؤساء المجالس والمدن وذلك لوضع خطة  للتعقيم على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد الشهاوى حرص الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطن المنياوى وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
مياه المنيا: حملات للتعقيم بالتعاون مع المحافظة
مياه المنيا: حملات للتعقيم بالتعاون مع المحافظة
مياه المنيا: حملات للتعقيم بالتعاون مع المحافظة
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