ننشر نتائج انتخابات اتحادات طلاب جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس الانتهاء من إجراء انتخابات الرئيس ونائب الرئيس بالاتحادات الطلابية علي مستوى كليات الجامعة الـ١٦ وسط إجراءات احترازية وشفافية مطلقة بحضور عمداء الكليات لضمان مستوى الأداء وحسن إختيار الكوادر المثالية من الطلاب.





وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ان نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز السيد ابراهيم وإسراء جمال مصطفي بكلية التربية الرياضية، وفي المليك المصرية الصينية فاز ايمان عبدالمنعم رمزي ومحمود صبرى خلف، كما فاز كلا من احمد اسماعيل مبارك وأحمد طارق عبدالباري بكلية التربية، وفي كلية الطب البشري فاز كريم عبدالباري مبروك وحسين ناصر السويفي.





وفاز محمد انور عبيد ومحمد منصور الشبراوى في كلية طب اسنان، وفاز في صيدلية امجد عبد الشافي يوسف ومحمد جمال العربي وكلية التمريض، فاز محمد احمد مرجان وعمار ياسر ابوزيد ، وفي كلية الآداب ، حقق الفوز كريم محمد عرفة ورنا حسام شرابي ، كلية السياحة شنودة عبد المسيح وطارق حسن محمد.