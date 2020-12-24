درجات الحرارة اليوم الخميس 25-12-2020 بمحافظات مصر

توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.





وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.





وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض وامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 13 الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 مطروح العظمى 20 والصغرى 12 سوهاج العظمى 23 والصغرى 10 قنا العظمى 25 والصغرى 10 أسوان العظمى 27 والصغرى 12



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