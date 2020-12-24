بإجمالى 5.5 مليون طن.. الحجر الزراعى: مصر حصلت على المركز الأول فى تصدير الموالح..فيديو

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت ان تحافظ على مستواها فى الحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى ان مصر حصلت على المركز الأول فى تصدير الموالح.









وأضاف الدكتور أحمد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن الدولة تتبع خطة لزيادة الصادرات الزراعية لـ5.5 مليون طن بنهاية هذا العام، لافتًا إلى أنه فى 2021 سيكون هناك خطة لزيادة الصادرات أكثر من ذلك، منوهًا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت شريكا وتعمل على زيادة المحصايل الزراعية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.





وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل مشيرًا إلي أن نشرات التوعية تشمل تقديم إرشادات وتوصيات فنية لإستخدام وتداول المبيدات مع تحديث هذه التوصيات سنويًا.





وأوضح أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة.



