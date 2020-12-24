ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بإجمالى 5.5 مليون طن.. الحجر الزراعى: مصر حصلت على المركز الأول فى تصدير الموالح..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت ان تحافظ على مستواها فى الحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى ان مصر حصلت على المركز الأول فى تصدير الموالح.


وأضاف الدكتور أحمد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن الدولة تتبع خطة لزيادة الصادرات الزراعية لـ5.5 مليون طن بنهاية هذا العام، لافتًا إلى أنه فى 2021 سيكون هناك خطة لزيادة الصادرات أكثر من ذلك، منوهًا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت شريكا وتعمل على زيادة المحصايل الزراعية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل مشيرًا إلي أن نشرات التوعية تشمل تقديم إرشادات وتوصيات فنية لإستخدام وتداول المبيدات مع تحديث هذه التوصيات سنويًا.

وأوضح أن إجمالى الأسواق التى تم فتحها منذ 2018 حتى تاريخه ما يزيد عن 40 سوقا جديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لزيادة المحصول.. زراعة البحيرة تنظم مدرسة حقلية لمزارعى بنجر السكر

الزراعة: الدولة تعمل لزيادة الصادرات الزراعية إلى 5.5 مليون طن.. فيديو

"الزراعة" تعلن 10 توصيات مهمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

بعد ارتفاع أسعارها.. زراعة الإسماعيلية تحذر مزارعي الطماطم من هذا الشيء

الموالح في الصدارة.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.9 مليون طن

الزراعة: ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن.. الموالح في المقدمة.. مشرف بالحجر الزراعي: نجحنا بوضع خطة طموحة

ترشيحاتنا

يتناول 3 كيلو لحم يوميا.. بطل خارق من المنوفية يسحب ١٧٠ طنا بأسنانه ويأكل الزجاج.. صور وفيديو

تصل إلى 200 جنيه.. حوافز تميز للموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

بقيمة 7%..لميس سلامة: الحكومة أقرت بزيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

محمد فضل يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته.. وميدو يعلق: المقطم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص