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محافظات

المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قام  العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية ورحاب المزين  رئيس مركز و مدينه أجا بزيارة ميدانية لمركز شباب سماحة التابع لإدارة شباب أجا وكان فى إستقبالهم حسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية  نيابة عن علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية و محمود بدر مدير عام إدارة شباب أجا .

جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بمكافحة الفساد بجدية وإصرار وإيمانًا من القيادة السياسية بانه المفتاح السحرى لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى و تدفق الاستثمارات ومشيرا الى ان الإرادة السياسية تعمل على مكافحة الفساد دون تستر على المفسدين ايًا كانت مناصبهم او مواقعهم مما هيأ المناخ لمكافحة الفساد ومن خلال أهمية تعاون جميع المواطنين وخاصة الشباب وضرورة المشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى و عدم السكوت أو التستر على أى مخالفة.

 ونبه المستشار العسكرى بتطوير وحسن استغلال وتوفير الإمكانياتالموجودة بمركز الشباب من صالات چيم أو ملاعب أو أندية صحية لخدمة الشباب لتفريغ طاقاتهم وتنمية مواهبهم واستغلال إبداعاتهم  بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم البدنية والثقافية .

وأكد على أهمية تفاعل الشباب بإيجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلي والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتكثيف دور الشباب بمراكز الشباب في عملية التنمية،ليصبح المركز منشأة متكاملة الخدمات تفيد الطلائع والشباب.

وتابع قائلا : لعل ما تقوم به القيادة السياسية حاليا من خلال حرصها على الدفع بـ الشباب ، سواء فى المناصب القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة وفتح حوارات بشكل مستمر معهم ومشاركتهم لخلق جيل قادر على قيادة المستقبل وتنظيم مؤتمرات الشباب ومنتديات عالمية أبهرت العالم ،يؤكد أن الدولة تسير فى المضى نحو فتح المجالات المختلفة أمام الشباب والاستماع لأفكارهم ومشاركتهم فى الحياة العامة .
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
المستشار العسكرى للدقهلية وقيادات الشباب والرياضة فى زيارة ميدانية لمركز شباب سماحة بأجا
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