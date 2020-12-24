ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. فنان يبدع في رسم الشخصيات المشهورة بالأقمشة وقطع الملابس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
محمد وحيد، فنان تشكيلي
محمد وحيد، فنان تشكيلي
Advertisements
إسراء صبري
قال محمد وحيد، فنان تشكيلي، إنه لم يحصل على دروس خاصة في الرسم بل هي كانت هواية منذ الصغر، مضيفا: "حصلت على إشادات كثيرة فيما يخص رسوم البورتريه الخاصة بي، ومن هنا بدأت أتقن فن الرسم".


وأوضح "وحيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد إتقان الرسم توجهت إلى الرسم على الأقمشة"، معقبا: "الرسم بالأقمشة تطلب مني مجهودا وإتقانًا لمدة 3 سنوات".


وتابع: "من خلال الأقمشة يمكنني رسم العديد من الشخصيات"، معقبا: "الرسمة تضمن أكثر من 80 قطعة ملابس من أجل الحصول على اللوحة كاملة".


جدير بالذكر أنه قام برسم كل من أم كلثوم ومحمد منير، معقبا: "الفكرة كانت غريبة ومكنتش متوقع رد الفعل على الرسوم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا حدود للإبداع.. «داليا» فنانة تشكيلية تستخدم الأطعمة المختلفة في رسم المشاهير

فنان تشكيلي يبدع في الرسم على الرمل بالواحات.. فيديو

مجدى رزق: تعلمت الرسم فى سن الخمسين وجبر الخواطر أهم شئ.. فيديو

ألبير مجدي فنان يبدع في فن الرسم بالمقلوب.. فيديو

على الهواء مباشرة.. رسام تشكيلي يرسم لوحة لمذيعة «صدى البلد» في 5 دقائق

ترشيحاتنا

الجرام يصل لـ 929 جنيهًا.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الخميس 24-12-2020.. فيديو

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

بشرى سارة لأولياء الأمور والطلبة عن امتحانات الثانوية العامة ..فيديو

ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص