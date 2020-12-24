شاهد.. فنان يبدع في رسم الشخصيات المشهورة بالأقمشة وقطع الملابس

قال محمد وحيد، فنان تشكيلي، إنه لم يحصل على دروس خاصة في الرسم بل هي كانت هواية منذ الصغر، مضيفا: "حصلت على إشادات كثيرة فيما يخص رسوم البورتريه الخاصة بي، ومن هنا بدأت أتقن فن الرسم".







وأوضح "وحيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد إتقان الرسم توجهت إلى الرسم على الأقمشة"، معقبا: "الرسم بالأقمشة تطلب مني مجهودا وإتقانًا لمدة 3 سنوات".







وتابع: "من خلال الأقمشة يمكنني رسم العديد من الشخصيات"، معقبا: "الرسمة تضمن أكثر من 80 قطعة ملابس من أجل الحصول على اللوحة كاملة".





جدير بالذكر أنه قام برسم كل من أم كلثوم ومحمد منير، معقبا: "الفكرة كانت غريبة ومكنتش متوقع رد الفعل على الرسوم".