ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الصين.. تراجع صادرات البنزين الصيني في نوفمبر وارتفاع قياسي لواردات الغاز المسال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
كشفت بيانات أن صادرات الصين من البنزين نزلت في نوفمبر عن مرتفاعات قياسية، فيما سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال ذروة جديدة في ظل زيادة الطلب في مستهل موسم التدفئة.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن صادرات البنزين في نوفمبر انخفضت إلى 1.26 مليون طن من 1.84 مليون طن قبل عام، ودون المستوى القياسي المسجل في أكتوبر  عند 1.91 مليون طن.

وانخفض إجمالي صادرات الوقود المكرر بنحو الثلث في نوفمبر على أساس سنوي، إذ حدت المصافي المحلية المبيعات إلى الخارج بسبب فتور هوامش البنزين.

وكشفت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 6.61 مليون طن في نوفمبر من 6.51 مليون طن قبل عام.

ويزيد الطلب على الوقود عادة بدءا من نوفمبر ، وهو بداية موسم التدافئة، فيما تواصل الصين إحلال الغاز محل الفحم في ظل تعاف اقتصادي سريع من المنتظر أن يؤدي لبلوغ واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسي جديد في ديسمبر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مخزونات النفط الخام هبطت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي

سينوبك الصينية تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز فى 2020

انخفاض واردات الصين من النفط الخام بـ 4% من روسيا و بـ 30% من السعودية على أساس سنوي

مشترون جدد يرفعون صادرات نفط فنزويلا لنحو مثليها في نوفمبر

ترشيحاتنا

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية

خلال 72 ساعة.. صن داونز يحسم بيع سيرينو إلى الأهلي

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة