اقتصاد الصين.. تراجع صادرات البنزين الصيني في نوفمبر وارتفاع قياسي لواردات الغاز المسال

على أساس سنوي، إذ حدت المصافي المحلية المبيعات إلى الخارج بسبب فتور هوامش البنزين.



وكشفت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 6.61 مليون طن في نوفمبر من 6.51 مليون طن قبل عام.



ويزيد الطلب على الوقود عادة بدءا من نوفمبر ، وهو بداية موسم التدافئة، فيما تواصل الصين إحلال الغاز محل الفحم في ظل تعاف اقتصادي سريع من المنتظر أن يؤدي لبلوغ واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسي جديد في ديسمبر .

كشفت بيانات أن صادرات الصين من البنزين نزلت في نوفمبر عن مرتفاعات قياسية، فيما سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال ذروة جديدة في ظل زيادة الطلب في مستهل موسم التدفئة.وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن صادرات البنزين في نوفمبر انخفضت إلى 1.26 مليون طن من 1.84 مليون طن قبل عام، ودون المستوى القياسي المسجل في أكتوبر عند 1.91 مليون طن.وانخفض إجمالي صادرات الوقود المكرر بنحو الثلث في نوفمبر