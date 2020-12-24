تعرف على قرارات الحكومة في تنشيط السياحة خلال فترة كورونا

قال هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن قطاع السياحة يعتبر من أكثر القطاعات تضررا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن قطاع السياحة فى مصر يمثل 12% من حجم العمالة المصرية يعمل فى هذا القطاع.





وأضاف "الدميرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ تفشي الوباء فى شهر مارسو الحكومة المصرية اتخذت كافة الإجراءات لمساعدة قطاع السياحة، ومنها تأجيل التزامات وتسهيلات بنكية، بالإضافة إلى توفير بعض المنح والمساعدات للعمالة المؤقتة والثابتة برواتب قليلة.





وتابع أن مجلس الوزراء بالبارحة اتخذ عدة قرارات، وكان من بينها إقامة بعض المعارض السياحية خارج مصر، لافتا إلى أن تلك المعارض لها شأن أثرى، كما أنها تعد إحدى موارد العملة الصعبة لوزارة السياحة والآثار والدولة بشكل عام.





وأكد أن تلك المعارض تقوم بالترويج للسياحة المصرية، متابعا أن السياحة العالمية سترجع إلا ما يقرب من 30 عاما للوراء وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية، كما أن مؤشر السياحة انخفض فى عام 2020 بنسبة 72% مقارنة بعام 2019.





وأشار إلى أن فيروس كورونا يقضى على المكتسبات فى صناعة السياحة، ومنها التنقل والسفر، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك تحسن عام 2021 فى قطاع السياحة".



