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توك شو

أم كلثوم بالذرة المشوي.. وسعاد حسني باللب والمكسرات.. أغرب طرق الرسم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد وحيد، الفنان التشكيلي، إن رسوماته بقطع الاقمشة نالت الكثير من الإعجاب من قبل الفنانين والجمهور، معقبا: "في ناس فكرت إنها تسرق اللوح وتنسبها ليها بس الجمهور كان لهم بالمرصاد".

وتابع "وحيد" خلال  حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكينج محمد منير أبدى إعجابه باللوحة الخاصة به، معقبا: اللوحات تستغرق وقتا يتراوح من يومين إلى 6 أيام.

وأكمل: بعد نجاح تجربة الرسم بالأقمشة، قمت برسم الكثير من الشخصيات بمواد مختلفة، معقبا: رسمت سعاد حسني بقشر اللب والمكسرات..رسمت أم كلثوم بالذرة المشوى".


والجدير بالذكر أنه قام برسم كل من أم كلثوم ومحمد منير، معقبا: "الفكرة كانت غريبة ومكنتش متوقع رد الفعل على الرسوم".
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